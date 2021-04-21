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Служба безопасности Украины разоблачила масштабный механизм хищения дизельного топлива в АО «Укрзализныця», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что «схема» была в большинстве структурных подразделений общества в течение длительного времени. По заключению специалистов отрасли, убытки от этого механизма могут достигать десятков миллионов гривен.

Задокументировано, что функционирование коррупционного механизма не прекращалось даже в условиях критически низких остатков дизтоплива на железной дороге.

В частности, в ходе проведения проверок сотрудники СБ Украины совместно с представителями офиса безопасности АО «Укрзализныця» выявили значительные нарушения в одном из структурных подразделений регионального филиала «Южная железная дорога». Правоохранители получили доказательства причастности руководства этого подразделения к хищению топлива. Чтобы скрыть выявленные факты, злоумышленники предложили взятку представителю офиса по безопасности АО «Укрзализныця» - руководителю ревизионной комиссии.

Оперативники спецслужбы задержали в Харькове организатора схемы при передаче всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, 19 апреля в Укрзализныце заявили, что из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам компания имеет запас дизельного топлива на 4 суток.
ForUm

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