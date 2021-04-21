Украина не хочет войны с РФ, но готова себя защищать и в этом ее поддержат международные партнеры. Об этом заявил в своем обращении президент Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

«Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда. Наш принцип прост: Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до последнего», – отметил он.

При этом президент не считает, что эскалация конфликта неизбежна.

«Что нужно делать вам? Первое. Осознать, что угрозу представляют не только чужие войска, но и наши эмоции. Как мы реагируем на информацию и где мы ее получаем. Стоит трижды подумать, надо ли сегодня безапелляционно доверять экспертам из интернета, «надежным» источникам СМИ, инсайдам анонимных телеграмм-каналов? Слухам в маршрутке, на рынке и у подъезда? Слухам от знакомых, чьи знакомые имеют знакомых в Минобороны и по секрету поделились секретной информацией? А главное – надо ли доверять заявлениям политиков, для которых имеют значение не ваши интересы, а ваши голоса? Политиков, которые являются героическими полководцами в Фейсбуке и Твиттере. Которые кричат, что надо немедленно начать войну, но молчат, что имеют в виду наших, а не своих детей. А самое страшное - политиков, для которых победой будет поражение страны и возможность сказать: мы же говорили и предупреждали», – подчеркнул он.

«Нужно ли сегодня нам быть бдительными? Да. Нужно ли нам бояться? Нет. Потому что Украина-2021 сильно отличается от Украины-2014. Мы не боимся, потому что Украина-21 не имеет иллюзий. Понимает, кто настоящий друг и брат. Кто готов подставить плечо, а может ударить в спину. Поэтому Украина-21 понимает все возможные сценарии и знает, что будет делать в ответ на любое развитие ситуации. Мы не боимся, у нас есть невероятная армия и невероятные защитники. На прошлой неделе я провел с ними два дня на передовой. Что о ситуации говорят они? Они привыкли не говорить, а делать свое дело. Они имеют качественное оснащение и оружие, ценный опыт, мужество, высокий боевой дух, готовность дать отпор любому и максимально доступно объяснить, что проход, проезд или пролет нашей землей нежелательным гостям - запрещен и невозможен.

Не имеют ли они чего-то? Да. Страха и неверия в свои силы. Мы не боимся, у нас невероятное общество, которое готово к массовой волонтерской мобилизации, которое все отдаст, все найдет и все привезет. Днем, ночью, в жару и мороз», – заявил Зеленский.

«Мы не боимся, потому что мы - прекрасная нация прекрасных людей. Военных, врачей, ученых, инженеров, конструкторов, айтишников, архитекторов, строителей, фермеров, художников, музыкантов, поэтов. И мы - нация создателей, а не разрушителей. И мы не уничтожаем другие земли и народы. Но это не значит, что мы дадим уничтожить себя. И все мы готовы отложить свои ноутбуки, указки, микроскопы, кисти, шпатели, грабли и лопаты и защитить свою землю. Потому что другой у нас нет. Потому бежать не собираемся. Потому сдаваться не привыкли», – отметил он.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия сосредоточила у границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что характер военных приготовлений РФ и концентрация российских войск на границах с Украиной и в оккупированном Крыму являются признаком того, что Кремль будет готов атаковать Украину уже через несколько недель.