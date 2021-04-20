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Сегодня, 20 апреля, министр обороны Украины Андрей Таран встретился со временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, сообщает пресс-служба Минобороны.

Таран проинформировал американскую сторону о развитии ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины и вокруг границ нашего государства. Министр обороны выразил благодарность за ведущую и консолидирующую роль США в противодействии международного сообщества агрессивной политике Российской Федерации в отношении Украины.

«Мы еще раз обращаем внимание на нежелание Российской Федерации выполнять ранее достигнутые договоренности и придерживаться курса на мирное урегулирование конфликта. Нам важно чувствовать, что международное сообщество консолидировано и единодушно в поддержке Украины. Спасибо США за лидирующую роль в этом процессе», - отметил Таран.

Со своей стороны Квин подчеркнула неизменность политики Вашингтона по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и непризнанию оккупации Крыма.

Были обсуждены основные вопросы оборонного сотрудничества и поддержки Соединенными Штатами наращивания возможностей Вооруженных сил Украины и осуществления оборонной реформы по стандартам НАТО.

Стороны договорились продолжить совместную работу по развитию двусторонних отношений и усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия сосредоточила у границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году.
ForUm

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