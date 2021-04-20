Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупреждает мировое сообщество, что президент Российской Федерации Владимир Путин завтра, 21 апреля, будет делать ложные заявления об Украине во время обращения к Федеральному собранию РФ.

Об этом глава МИД сказал во время онлайн-брифинга для иностранных СМИ, передает УНИАН.

«Завтра, 21 апреля, Владимир Путин обратится со своим ежегодным посланием к Федеральному собранию России. Мы предполагаем, что он, вероятно, сделает некоторые заявления в отношении Украины. Я хочу предупредить мир, что мы снова можем услышать некоторые ложные нарративы. Он может попытаться представить Россию как «осажденную крепость», окруженную НАТО и врагами», - заявил Кулеба.

Глава МИД Украины напомнил, что Украина является одной из стран, которая имеет самую протяженную границу с Россией.

«Мы не имеем войск НАТО в Украине, но мы имеем более 100 тысяч российских войск на нашей границе. Это четкий сигнал, кто кому угрожает», - сказал Кулеба.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия сосредоточила у границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году.