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В Украине пока не планируют на майские праздники вводить общенациональный локдаун. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНИАН.

«Что мы сейчас видим - у нас наблюдается стабилизация заболеваемости на достаточно высоких цифрах, но уже три недели нет тенденции к росту новых случаев и госпитализаций. Это уже определенный показатель», - заявил он.

По словам Ляшко, на майские и пасхальные праздники происходить «массовая миграция» людей на территории Украины, будут проводиться празднования в храмах.

«Здесь будет другой вопрос - как достучаться до всех относительно того, что мы находимся в эпидемии коронавирусной болезни, и соблюдение санитарных норм в этот период - ключевая вещь, чтобы не было дальнейших вспышек и жестких карантинов», - отметил главный санитарный врач.

В ответ на вопрос, планируют ли в Украине вводить жесткий общенациональный карантин на майские праздники, Ляшко сказал: «Сейчас он не планируется. В понедельник мы провели селектор с президентом, где премьер-министр говорил, что на этой неделе состоится общая встреча с Всеукраинским советом церквей, где еще дополнительно будут проработаны уже разработанные Министерством здравоохранения алгоритмы для того, чтобы в храмах все проходило в соответствии с противоэпидемическими нормами - как правильно обеспечить празднования, как правильно определить количество праздничных литургий для того, чтобы уменьшить количество людей, которые приходят одновременно в храмы».

Также, по его словам, Минздрав рекомендует пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов.

«Также мы говорим о том, что, если есть такая возможность, то кто-то один из домохозяйства может пойти в храм и посвятить пасху, чтобы потом принести и передать все освященное своей семье», - добавил он.

Как ранее сообщал ForUm, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на майские и пасхальные праздники в Украине будет действовать «особый режим».

Он также прогнозирует, что через две-три недели после пасхальных праздников возможен рост заболеваемости COVID-19.
ForUm

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