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В столице за минувшие сутки обнаружили 1112 новых случаев заболевания коронавирусом, 51 человек умер от заболевания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«+1112 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 184 412). +51 летальный случай от вируса (всего 4172). +533 преодолели коронавирус (всего 114929)», - написал Кличко.

По данным мэра, за минувшие сутки в столице заболели COVID-19:

654 женщины в возрасте от 18 до 94 лет

421 человек в возрасте от 18 до 89 лет

21 девочка от 1 месяца до 17 лет и 16 мальчиков от 9 дней до 17 лет

Кроме того, в больницы столицы госпитализировали 142 больных коронавирусом. А также 409 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (201), Днепровском (181) и в Деснянском (172)», - отметил мэр.

Напомним, за сутки в Украине почти 15 тысяч новых COVID-случаев.
ForUm

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