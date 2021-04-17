За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 14 984 человек, зафиксировано 440 летальных случаев, 9 736 пациентов выздоровели. За сутки было сделано более 105 тысяч тестов.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 17 апреля.
Суточный показатель заболеваемости держится на высоком уровне.
Ситуация с COVID-19 и количество привитых за сутки в регионах:
г. Киев - 1112 случаев / 1764 прививки
Винницкая область - 344 случая / 286 прививок
Волынская область - 342 случая / 584 прививки
Днепропетровская область - 1169 случаев / 450 прививок
Донецкая область - 741 случай / 500 прививок
Житомирская область - 439 случаев / 921 прививки
Закарпатская - 187 случаев / 554 прививки
Запорожская область - 666 случаев / 420 прививок
Ивано-Франковская область - 147 случаев / 627 прививок
Киевская область - 965 случаев / 150 прививок
Кировоградская область - 214 случаев / 86 прививок
Луганская область - 248 случаев / 320 прививок
Львовская область - 793 случая / 2689 прививок
Николаевская область - 432 случая / 141 прививки
Одесская область - 1097 случаев / 571 прививки
Полтавская область - 745 случаев / 293 прививки
Ровенская область - 518 случаев / 427 прививок
Сумская область - 586 случаев / 163 прививки
Тернопольская область - 378 случаев / 408 прививок
Харьковская область - 1386 случаев / 217 прививок
Херсонская область - 294 случая / 146 прививок
Хмельницкая область - 644 случая / 440 прививок
Черкасская область - 695 случаев / 134 прививки
Черновицкая область - 248 случаев / 450 прививок
Черниговская область - 594 случая / 303 прививки
Всего за сутки привито против ковида 13 044 человека. С начала прививочной кампании прививки получили 445 861 человек, из них обе дозы получили пять человек.
Напомним, 16 апреля в Украину доставлена первая партия вакцины против коронавируса разработки Pfizer-BioNTech.
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