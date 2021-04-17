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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 14 984 человек, зафиксировано 440 летальных случаев, 9 736 пациентов выздоровели. За сутки было сделано более 105 тысяч тестов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 17 апреля.

Суточный показатель заболеваемости держится на высоком уровне.

Ситуация с COVID-19 и количество привитых за сутки в регионах:

г. Киев - 1112 случаев / 1764 прививки

Винницкая область - 344 случая / 286 прививок

Волынская область - 342 случая / 584 прививки

Днепропетровская область - 1169 случаев / 450 прививок

Донецкая область - 741 случай / 500 прививок

Житомирская область - 439 случаев / 921 прививки

Закарпатская - 187 случаев / 554 прививки

Запорожская область - 666 случаев / 420 прививок

Ивано-Франковская область - 147 случаев / 627 прививок

Киевская область - 965 случаев / 150 прививок

Кировоградская область - 214 случаев / 86 прививок

Луганская область - 248 случаев / 320 прививок

Львовская область - 793 случая / 2689 прививок

Николаевская область - 432 случая / 141 прививки

Одесская область - 1097 случаев / 571 прививки

Полтавская область - 745 случаев / 293 прививки

Ровенская область - 518 случаев / 427 прививок

Сумская область - 586 случаев / 163 прививки

Тернопольская область - 378 случаев / 408 прививок

Харьковская область - 1386 случаев / 217 прививок

Херсонская область - 294 случая / 146 прививок

Хмельницкая область - 644 случая / 440 прививок

Черкасская область - 695 случаев / 134 прививки

Черновицкая область - 248 случаев / 450 прививок

Черниговская область - 594 случая / 303 прививки

Всего за сутки привито против ковида 13 044 человека. С начала прививочной кампании прививки получили 445 861 человек, из них обе дозы получили пять человек.

Напомним, 16 апреля в Украину доставлена первая партия вакцины против коронавируса разработки Pfizer-BioNTech.
ForUm

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