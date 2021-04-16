Генеральный директор американской фармкомпании Pfizer Альберт Бурла заявил, что через 12 месяцев после полной вакцинации против коронавируса (то есть введения двух доз препарата) людям, вероятно, нужно будет ввести еще одну. Кроме того, по его словам, прививки против COVID-19 нужно будет делать ежегодно.

Об этом он сказал на видеоконференции CVS Health в четверг, 15 апреля, передает hromadske.

В частности, по словам Альберта Бурла, последние исследования медиков показали, что после прививки высокоэффективными вакцинами против коронавируса даже через 6 месяцев сохраняется высокий уровень иммунитета. Однако со временем он все же снижается.

По мнению гендиректора Pfizer, где-то между 6 и 12 месяцами после вакцинации людям необходимо будет сделать еще одну прививку против коронавируса. Кроме того, он отметил, что вполне вероятно, что людям нужно будет ревакцинироваться против COVID-19 ежегодно. Впрочем, это еще требует подтверждения.

«Есть вакцины, например, против полиомиелита, которых взрослому человеку хватает в одной дозе. Есть вакцины, например, против гриппа, которые нужно вводить ежегодно. Так вот, коронавирус больше похож на грипп, чем на полиомиелит», ㅡ говорит Бурла.

Он добавил, что ключевую роль будет играть появление новых вариантов коронавируса.

«Чрезвычайно важно охватить группу людей, более восприимчивых к вирусу. Потому что группа людей ㅡ это то, что определяет, как много репликаций сделает вирус и то, появятся ли новые варианты вируса», ㅡ сказал гендиректор Pfizer.

Фармкомпании Pfizer и BioNTech начали исследовать возможность введения третьей дозы вакцины еще в феврале, чтобы лучше понять иммунный ответ против новых вариантов вируса.

Кроме того, о возможности вводить еще одну, «бустерную» дозу вакцины говорили в другой американской компании ㅡ Moderna. Таким образом в компании хотят противостоять южноафриканскому варианту коронавируса. Насколько дополнительная прививка будет эффективной и безопасной, должен проверить Национальный институт аллергии и инфекционных болезней США.

Напомним, 16 апреля в Украину доставлена первая партия вакцины против коронавируса разработки Pfizer-BioNTech.

В Украине вакцинация от COVID-19 началась 24 февраля. 23 февраля в Украину прибыла партия из 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 Covishield, которая разработана Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

13 апреля началась вакцинация против коронавируса вакциной CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. Сейчас в Украину доставлены 215 тыс. доз этой вакцины.