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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не боится российской агрессии.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции министров иностранных дел Украины, Эстонии, Латвии и Литвы, сообщает УНИАН.

По его словам, Украина достаточно сильна и имеет надежных друзей для того, чтобы защитить свою государственность.

«Не дождетесь, мы не боимся», - сказал Кулеба.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
ForUm

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