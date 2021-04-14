Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в провокациях в связи с наращиванием войск вдоль границы с Украиной.

Такое мнение министр высказала в эфире ARD в среду, сообщает «Европейская правда».

«У меня такое впечатление, что российская сторона делает все, чтобы спровоцировать реакцию. И мы вместе с Украиной не хотим ввязываться в эту игру», - скала Крамп-Карренбауэр.

Западные союзники Киева обеспокоены недавней передислокацией российских войск к украинской границе. В Москве говорят о «боевой подготовке», но Крамп-Карренбауэр поставила под сомнение это объяснение.

«Если это, как заявляет российская сторона, маневры - то есть международно предложенные процедуры для создания прозрачности и доверия. Этого не произошло», - сказала она.

Министр заверила, что «мы сделаем все возможное, чтобы здесь ничего не обострилось», и подчеркнула, что НАТО - на стороне Киева.

«Мы преданы Украине, это абсолютно ясно», - сказала Крамп-Карренбауэр, поблагодарив Киев за здравомыслящую реакцию на ситуацию.

По ее словам, также ясно, что президент России Владимир Путин «просто ждет шага со стороны НАТО, чтобы иметь повод для продолжения действий».

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

8 апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.