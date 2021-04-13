Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США «осуществляют провокацию», направляя свои военные корабли в Черное море, сообщает ТАСС.

«Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится», - подчеркнул Рябков.

Он отметил, что маневры американского флота за тысячи километров от пунктов базирования «всегда являются инструментом геополитики». «США, видимо, чувствуя себя внутри владыкой морей, в этом плане наследуя Великобритании из другой эпохи, должны все-таки понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Мы уже в этом году наблюдали нечто подобное совершенно в другой акватории», - заключил он.

«Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет», - отметил Рябков.

Напомним, в акваторию Средиземного моря вошли американские ракетные эсминцы Donald Cook («Дональд Кук») и Roosevelt («Рузвельт»). Корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля. Они пробудут там до 4-5 мая.