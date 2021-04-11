также в разделеОбщество
На Киевщине провели военные учения 9
В Карпатах повышенная угроза лавин и увеличения уровня воды в реках 8
МОЗ обнародовал план вакцинации украинцев от COVID-19 17
В небо над Донбассом впервые появился турецкий беспилотник Bayraktar 11
Укрзализныця возобновила полноценное курсирование поездов на Закарпатье 8
Арестович: На оккупированном Донбассе боевики удерживают до 300 человек 29
Коронавирус в Украине: более 12 тысяч новых случаев 65
ОБСЕ созывает спецзаседание из-за войск России 30
Ляшко назвал дату прибытия Pfizer в Украину 27
В Украину не пустили автобус с белорусами 28
Украинские военные провели учения на морском побережье 15
В армии зафиксирован еще один летальный случай из-за COVID-19 18
Закарпатская область переходить в «желтую зону» 27
За сутки в Украине произошло почти 200 возгораний 11
Министр обороны Украины назвал возможные цели российских войск 152
Резников: Полномасштабной войны в Украине не будет 38
За сутки обнаружили более 17 тысяч новых инфицированных 76
ОБСЕ заявляет о глушении сигналов беспилотников на Донбассе 24

В акваторию Средиземного моря вошли американские ракетные эсминцы Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт"). Корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля. Они пробудут там до 4-5 мая.

Раньше корабли, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), вышли из военно-морской базы Рота в Испании, направляясь в Черное море.

Roosevelt и Donald Cook наряду с аналогичными эсминцами Ross ("Росс") и Arleigh Burke ("Эрли Берк"), размещенными на постоянной основе в Европе на испанском военной базе в Роте, вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Согласно конвенции Монтре, время пребывания кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Напомним, встреча лидеров Франции, Германии и Украины может состояться в течение недели.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги