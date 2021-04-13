Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский отметил важную роль Запада в усилении санкций против Кремля из-за растущей опасности со стороны стянутых к границам Украины российских войск.

Об этом он заявил в эфире TV Republika, сообщает УНИАН.

Дипломат, в частности, отметил, что санкции должны быть жесткими и болезненными для причастных к режиму Путина граждан.

«Некоторые политики в Кремле хотели принять меры на границе с Украиной, чтобы увидеть реакцию на эти действия со стороны США», – ответил заместитель главы МИД, добавив, что сомнения относительно того, что США «сосредоточатся на себе» в такой ситуации развеялись.

«Мы замечаем тревожные действия России на границе с Украиной, и это нежелательная ситуация. Очень важно противостоять агрессивному поведению России», - подчеркнул Яблонский.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

8 апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.