Министры иностранных дел стран Большой семерки и Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель обеспокоены активным наращиванием российских вооруженных сил на территории Украины, возле ее границ и в незаконно аннексированном Крыму.



Об этом сообщили в пресс-службе МИД Великобритании, передает УНИАН.

В заявлении говорится, что крупномасштабные перемещения войск без предварительного уведомления представляют собой «угрожающую и дестабилизирующую деятельность».

«Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии с ее международными обязательствами. В частности, мы призываем Россию соблюдать принципы и обязательства ОБСЕ, которые она подписала в отношении прозрачности передвижения военных, и выполнить процедуру, установленную в соответствии с главой III Венского документа», - говорится в сообщении.

Министры подтвердили неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Мы призываем все стороны конструктивно участвовать в Трехсторонней контактной группе по предложениям ОБСЕ о подтверждении и укреплении режима прекращения огня», - отметили они.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

8 апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.