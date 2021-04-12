также в разделеМир
Страны Балтии впервые полностью отказались от электроэнергии из РФ 14
ХДС утвердила кандидата в канцлеры Германии вместо Меркель 32
Кулеба провел 16 разговоров с иностранными дипломатами из-за действий РФ 11
Президент Чехии начал передвигаться в инвалидном кресле 20
В Нидерландах опубликовали новые записи по делу МН17 32
Блинкен: COVID-19 вышел из-под контроля из-за действий Китая 76
Египет задержал контейнеровоз Ever Given до возмещения $1 миллиарда 46
СМИ сообщают об инциденте на ядерном объекте в Иране 24
Китай признал низкую эффективность собственных вакцин 19
В Германии уже 15% населения вакцинировались от коронавируса 15
Жители Дании протестовали против COVID-паспорта 15
Латвия заявила о первых случаях коронавируса у норок 101
Первый запуск вертолета на Марсе перенесли 15
Названы дата и место погребения принца Филиппа 28
В Турции перевернулся автобус с россиянами 23
За надпись на асфальте «Жыве» 13-летнюю школьницу в Беларуси забрала милиция 36
Венгрия отложила открытие средних школ 13
В Румынии произошло землетрясение 14

Фракция «Европейской народной партии» в Европарламенте заявила, что странам ЕС нужно быть готовыми применить новые санкции в отношении РФ в случае обострения агрессии против Украины.

Об этом говорится в кратком заявлении, обнародованном в Twitter группы, сообщает «Европейская правда».

«Мы должны сказать это громко и четко: господин Путин, руки прочь от Украины. Любое применение силы будет иметь последствия. Страны-члены должны быть готовы применить новые пакеты санкций, чтобы остановить Москву», - говорится в нем.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

8 апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
7107 грн.
0
Теги