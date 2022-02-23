Шаги по обороноспособности Украины будут знать только Верховный главнокомандующий и сами Вооруженные силы, заявил президент Владимир Зеленский.

«Прогнозировать, что будет, и какие шаги могут быть от РФ, от сепаратистов, от личных решений президента РФ – я не могу сказать. Но я без прогнозов четко знаю, как будет действовать наша армия. Те четкие шаги нашей армии по обороноспособности и защите нашего государства буду знать только я и наша армия», - заявил Зеленский на брифинге с президентами Литвы и Польши для представителей СМИ.

Он подчеркнул, что ВСУ ко всему готовы.