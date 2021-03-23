На территории, прилегающей к биосферному заповеднику «Аскания-Нова», в радиусе 40 километров на три недели вводится запрет на использование пестицидов на основе действующего вещества бродифакум, используемый для борьбы с грызунами.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба.

Кроме того, уже протравленное зерно в указанном радиусе будет убрано с полей.

Такие решения были приняты во время заседания Херсонской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Решение касается предприятий, учреждений и организаций, а также граждан, имеющих в пользовании земельные участки.

Как ранее сообщалось, в образцах патологоанатомического материала, отобранного от птицы, погибшей на территории заповедника «Аскания-Нова» был выявлен бродифакум. Принятое решение должно предотвратить дальнейшую гибель птиц, поскольку еще три недели продлится их сезонная миграция.

Напомним, сейчас расследуется два уголовных производства, открытых по фактам обнаружения мертвых птиц на территории биосферного заповедника «Аскания Нова».

По данному факту открыто еще одно уголовное производство по ч.2 ст.239 Уголовного кодекса Украины «Загрязнение или порча земель».