Допомога ГУР і нові технології для фронту: Християнський корпус, фонд «Надія» та Валерій Дубіль підтримали «Спецпідрозділ Тимура»

Християнський корпус і Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» на чолі з президенткою Вітою Присяжнюк, за підтримки голови наглядової ради фонду Валерія Дубіля та партнерів Антона Бахур, Артема Чаплигіна, Ігоря Гуди й Олега Крота передали допомогу підрозділам ГУР. Під час зустрічі зі «Спецпідрозділом Тимура» також презентували українські технологічні розробки для виконання бойових завдань.

Військовим передали зарядні станції, Mavic, термінали Starlink, детектори дронів FOX, сіткомети та евакуаційні ноші. Для військових медиків підготували апарати Easy Pulse для серцево-легеневої реанімації, а для ветеранів з ампутаціями — електроскутери в межах програми «Скутери для Героїв». Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.

«Бійцям потрібні надійний зв’язок, живлення і засоби захисту від ворожих дронів. Медикам — обладнання, яке допомагає рятувати поранених. Наше завдання — чути ці потреби й разом із партнерами забезпечувати підрозділи необхідним. Так само продовжуємо підтримувати хлопців після поранень, щоб вони могли повернутися до активного життя», — Валерій Дубіль, голова наглядової ради фонду «Надія», перший заступник голови Комітету ВР з питань здоров’я нації.

Християнський корпус об’єднує бойові підрозділи та людей, які допомагають військовим на фронті й підтримують їх після поранень. Передача обладнання та допомога ветеранам є частинами цієї роботи.

«На фронті нас тримають віра в Бога та підтримка людей, які допомагають нам вистояти й рятувати життя. Наш обов’язок — виконати завдання і зберегти особовий склад. Допомога, яку ми отримуємо, посилює підрозділи й дає більше можливостей захистити бійців», — Олексій Середюк, командир батальйону «Братство» ГУР.

Окремою частиною зустрічі стала презентація українських miltech-розробок. Компанія Contra-drone представила великий наземний роботизований комплекс, компактний НРК-камікадзе, радіолокаційну систему, засоби радіоелектронної боротьби та автомобільний командний пункт. Trinity Robotics презентувала наземний роботизований комплекс Konyk ONE.



«Це війна технологій, і без сучасних засобів сьогодні неможливо ефективно виконувати бойові завдання та берегти людей. Там, де завдання може виконати робот, ми маємо зменшувати ризик для бійця. Важливо, щоб розробники чули військових, а рішення відповідали реальним умовам фронту», — Денис Капустін, позивний White Rex, командир РДК.