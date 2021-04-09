РФ использует свою вакцину против коронавируса Sputnik V как инструмент усиления политического влияния.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба изданию Bild, комментируя заявления немецких политиков о планах заказать российскую вакцину Sputnik V, передает Укринформ.

«Когда речь идет о российском Sputnik V, каждая страна четко должна осознавать двойную цену, которую заплатит: финансовую и политическую», - сказал Кулеба.

Он отметил, что в случае с Sputnik V речь не идет о гуманитарных целях. Россия, граждане которой сами испытывают недостаток вакцины, использует препарат как инструмент усиления своего политического влияния. В этом контексте украинский министр напомнил, что мир уже видел примеры того, что вопрос покупки Sputnik V может посеять политический разлад.

По убеждению Кулебы, решение Германии в самой России не будет рассматриваться «как нейтральное гуманитарное дело, а, скорее всего, будет активно политизироваться как признание того, что даже такая сильная страна, как Германия, не может решить проблемы без России».

Глава МИД Украины обратил внимание на то, что на подконтрольных государству российских телеканалах говорят о других странах как о «друзьях» и «врагах» России в зависимости от их готовности или отказа покупать Sputnik V.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан подтвердил, что Германия ведет переговоры с российской стороной о приобретении вакцины Sputnik V.

При этом пресс-секретарь МИД Германии Кристофер Бургер отрицает «идеологические соображения» при закупке вакцин.

Руководство немецкой земли Бавария 7 апреля заявляло о планах наладить производство Sputnik V на базе фармацевтической компании R-Pharm Germany в случае одобрения этого препарата ЕМА.

Как сообщалось, вакцину против коронавируса «Sputnik V» разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Препарат был одобрен Министерством здравоохранения РФ 11 августа 2020 года, несмотря на то, что третья фаза его испытаний не проводилась.

Мировые эксперты выразили сомнение в действенности этой вакцины. Европейское агентство по лекарственным средствам ранее одобрило использование «Sputnik V» на территории ЕС.