Немецкая земля Бавария подписала меморандум о взаимопонимании по поставкам 2,5 миллиона доз российской вакцины Sputnik V, как только она будет одобрена европейским регулятором.

Премьер Баварии Маркус Зедер заявил 7 апреля, что если вакцина будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), земля получит препарат через компанию, которая будет производить его в городе Иллертиссен, передает Радио Свобода.

Производство в Иллертиссене может начаться в этом году, заявил министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек.

EMA сейчас проверяет Sputnik V и, как ожидается, направит экспертов в Россию позже в этом месяце. Россия одобрила Sputnik V для использования в августе, хотя в то время медицинские испытания не были завершены.