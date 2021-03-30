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Во Львове жесткий карантин продлили до 12 апреля: транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок, а в детских садах будут работать только дежурные группы для детей, чьи родители работают.

Об этом на брифинге заявил городской голова Львова Андрей Садовый по результатам заседания комиссии по ТЭБ и ЧС, сообщает Укринформ.

«По состоянию на сегодняшний день во львовских больницах находится почти тысяча больных. Если такая динамика будет продолжаться, то надо будет открывать новые и новые койки в больницах. Мы до 12 апреля продлеваем в городе карантин. В первую очередь, общественный транспорт переходит в режим спецперевозок, на данный момент все льготные перевозки отменяем», - сказал Садовый.

Мэр также отметил, что все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают, а школы продолжают обучение в дистанционном режиме.

Продолжает действовать запрет на проведение любых массовых мероприятий.

Учреждения питания и магазины непродовольственных товаров продолжат работать только на вынос. Что касается рынков, то отныне они должны быть полностью закрыты.

«Лучше потерпеть тех 10 дней, чтобы перед Пасхой открыться и нормально работать», - добавил Садовый.

По отдельным представлениям полиции за нарушение карантина комиссия по чрезвычайным ситуациям приостанавливает работу следующих заведений: «Эпицентр», ул. Б.Хмельницкого, 188; «Ева», ул. Чорновола, 1; «МакДональдз», ул. Шевченко, 7; «Братиска», ул. Сеч. Стрельцов, 3; «Гребуче Ябко», ул. Староеврейская, 20; «Йоки», ул. Гнатюка, 12а; «Малевич», ул. Чорновола, 2.

Горсовет призывает всех предпринимателей перевести своих работников на дистанционный режим работы, если это возможно.

Напомним, ранее Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова продлевала усиленный карантин в городе до 4 апреля.
ForUm

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