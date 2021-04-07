также в разделеОбщество
В Хмельницком создали фейковый «горсовет», сотрудничавший с Шарием 5
Глава правления «Банка Альянс»: Счета Globalmoney были арестованы, как вещдок в уголовном производстве 13
Степанов пожаловался на нехватку денег на вакцины 7
Кабмин утвердил соглашение о безвизе с Сент-Винсент и Гренадинами 8
Украинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 миллиардов 10
Военные учились отражать морской десант возле Крыма 8
Кабмин согласовал финансирование запуска украинского спутника 8
Служба внешней разведки отстранила задержанного на взятке брата главы ОАСК 19
Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей 11
АМКУ занялся резким скачком цен на такси в первый день карантина 13
В Украине резко возросло количество случаев домашнего насилия 9
Харьковские предприятия поставляли в РФ комплектующие к военной технике 12
Президент Литвы: Границы ЕС могут открыться для украинцев до середины лета 10
Тупицкий снова не явился на суд по избранию ему меры пресечения 26
США предоставят Украине холодильники для перевозки вакцины Pfizer 13
Нимченко: Введение властью санкций против украинских компаний и граждан – правовой нигилизм 15
Из Украины выдворили российского криминального «авторитета» 24
В Украине – самая высокая в Европе смертность от COVID-19 26

На сегодняшний день Украина договорилась о поставках вакцин от COVID-19 нескольких производителей. Первые контракты могут быть полностью закрыты еще до конца весны.

Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

«На сегодня у нас есть контракты на поставки 24 млн доз вакцин», - отметил Степанов.

Что касается конкретных производителей, то это:

10 млн доз вакцины Novavax - поставки которой начнутся в июле 2021 года;

3 млн доз вакцины Covishield - 500 тысяч уже почти использовали, еще 1,5 млн доз будут поставлены в течение апреля-мая;

2 млн доз вакцины от компании Sinovac - 215 тысяч доз уже находятся в Украине;

10 млн доз вакцины от компании Pfizer - поставки в течение года;

8 млн доз вакцины по глобальному механизму COVAX (разные производители).

Таким образом, в общей сложности украинская сторона может рассчитывать на 32 млн доз вакцин.

Как ранее сообщал ForUm, 6 апреля Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 ммлн доз вакцины против COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги