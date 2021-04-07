На сегодняшний день Украина договорилась о поставках вакцин от COVID-19 нескольких производителей. Первые контракты могут быть полностью закрыты еще до конца весны.

Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

«На сегодня у нас есть контракты на поставки 24 млн доз вакцин», - отметил Степанов.

Что касается конкретных производителей, то это:

10 млн доз вакцины Novavax - поставки которой начнутся в июле 2021 года;

3 млн доз вакцины Covishield - 500 тысяч уже почти использовали, еще 1,5 млн доз будут поставлены в течение апреля-мая;

2 млн доз вакцины от компании Sinovac - 215 тысяч доз уже находятся в Украине;

10 млн доз вакцины от компании Pfizer - поставки в течение года;

8 млн доз вакцины по глобальному механизму COVAX (разные производители).

Таким образом, в общей сложности украинская сторона может рассчитывать на 32 млн доз вакцин.

Как ранее сообщал ForUm, 6 апреля Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 ммлн доз вакцины против COVID-19.