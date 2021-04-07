5 апреля министр внутренних дел Молдовы сообщил о задержании первого подозреваемого в якобы похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса. Об исчезновении последнего 3 апреля сообщили молдавские СМИ, впоследствии это подтвердили и правоохранители.

«Недопустимым» инцидент назвала президент Майя Санду, а в полиции отметили, что к похищению причастны иностранные граждане, которые уже пересекли молдовско-украинскую границу. Детали об исчезновении экс-судди — в материале hromadske.

Николай Чаус с 2002 до 2017 года работал в Днепровском суде Киева. Он известен приговорами активистам Майдана, снятием с розыска бывшего регионала Юрия Иванющенко, тюремным заключением бывшего заместителя главы Днепропетровской ОГА Геннадия Корбана. В 2016-м НАБУ разоблачило Чауса на получении взятки в 150 тысяч долларов, сокрытых в двух стеклянных банках.

Деньги якобы предназначались за вынесение приговора по делу Светланы Сасевич, которую обвиняли в незаконном сбыте наркотических веществ. Обвинение просило для женщины 7 лет лишения свободы, судья Чаус приговорил ее к 5 годам условно.

По обвинениям в коррупции в Украине Чаусу грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Похищение 2.0?

«Его похитили у спортцентра, где тренируется его сын. Запихнули в микроавтобус и увезли», — рассказывает нам адвокат экс-судьи Юлиан Балан. Он одним из первых сообщил об исчезновении Чауса в видеообращении на Facebook и отметил, что государство не может защитить своих граждан.

Юлиан рассказал, что вместе с Чаусом во время происшествия были его сын и охранники. Последних, по словам защитника, также похитили, а затем оставили связанными под мостом. Они якобы ничего не успели сделать, а впоследствии рассказали, что видели, как Чауса посадили в машину с молдавскими номерами, в которой находились семеро вооруженных мужчин. Они якобы говорили на русском языке, а один сказал SIS (Служба информации и безопасности Республики Молдова, — ред.).

Как видно на видеозаписи, которую впервые опубликовал молдавский депутат Ренато Усатый, а нам показал адвокат, машину впоследствии поменяли, пересев в черную иномарку.

Президент Молдовы Майя Санду осудила возможное похищение Николая Чауса и обратилась к правоохранителям с требованием в кратчайшие сроки прояснить ситуацию. «Недопустимо, чтобы в Молдове исчезали люди, независимо от того, являются ли они гражданами страны или нет, независимо от того, доказана их вина в совершении преступления или нет», — сказала Санду.

По словам министра внутренних дел Молдовы Павла Войку, по делу о вероятном похищении бывшего судьи Чауса задержан один иностранец. Также правоохранители установили автомобили, на которых передвигались предполагаемые похитители. Сейчас продолжают поиски других возможных соучастников.

«Это преступление совершили иностранные граждане, которые пересекли государственную границу. Они уже покинули страну, пересекли границу с Украиной. У нас есть записи доказательств на украинском языке», — сказал министр Войку.

Также он отметил, что для дальнейшего раскрытия преступления они будут сотрудничать с Интерполом и Службой информации и безопасности Республики Молдова. Подробности о задержанном и возможные мотивы инцидента следствие на этом этапе не озвучивает.

«Планировал вернуться в Киев»

Жена Николая Чауса Светлана считает, что ее мужа похитили во второй раз. Первым похищением она называет его перевозку в Молдову в 2016 году.

«Я знаю точно, что никуда ехать он не собирался. По его словам, он не помнит, как оказался в Молдове. Об этом никогда ни с кем разговоров не было. Его вывезли сюда (в Молдову, — ред.) без его согласия и удерживали запугиванием», — отметила она в комментарии hromadske.

Светлана Чаус считает, что к тому «похищению» в 2016-м могут быть причастны бывшие адвокаты ее мужа Андрей Смирнов и Ким Веремийчук, а также приближенный к Петру Порошенко бывший депутат Александр Грановский. По ее убеждению, Грановский может иметь отношение и к взятке, которую женщина называет провокацией.

Мотивами «нового похищения» Светлана Чаус называет желание ее мужа вернуться в Украину. «Четкая позиция о возвращении в Киев могла стать одной из причин похищения. Он направил письмо в Днепровский суд за месяц до этого — с просьбой помочь», — рассказала нам жена экс-судьи. Светлана Чаус предоставила нам копию этого обращения с якобы подписью своего мужа.

«Это его окончательная позиция на все издевательства и угрозы со стороны Сергея Лысенко (бывшего сотрудника прокуратуры Киева, — ред.)», — сказала жена Чауса.

«Весь этот период — четыре года и шесть месяцев — я был фактически лишен возможности отстаивать свои права в Украине, а если и появлялись специалисты, которые называли себя “адвокатами”, то никаких фактических действий по защите моих интересов в уголовном производстве не осуществлялось, открыто игнорировалась моя позиция», — говорится в обращении.

В то же время глава Днепровского суда Киева Оксана Бирса в комментарии hromadske отметила, что недавно на почту действительно поступило обращение якобы от Чауса: «Нам с неизвестной электронной почты поступило сообщение от имени Николая Алексеевича, которое никоим образом не было удостоверено. Это лицо сообщало: “Обращаюсь к коллективу, я намерен вернуться в Украину”. Ну, окей. Но сегодня Николай Алексеевич уволен из штата суда, поэтому мы лишены возможности помочь или что-то сделать», — рассказала нам Оксана Бирса. Она добавила, что в последний раз лично общалась с Чаусом в 2016 году, до его исчезновения.

Друзья или враги?

Супруга бывшего судьи уверяет, что все те, кого она подозревает в работе против мужа, ранее имели дружеские отношения с ним. «С 2015 года и даже раньше они имели отношения с моим мужем — и даже дружеские. Получается, что они воспользовались этой “дружбой” и угрозами, запугиванием, манипулированием вышвырнули всю семью судьи из страны за ненадобностью», — сказала Светлана Чаус.

По ее словам, в январе этого года домой к Чаусу приходил человек по имени Сергей Лысенко и требовал, чтобы экс-судья написал повторное заявление на предоставление политического убежища. «Угрожал у входной двери в квартиру. А через 10 дней у матери Чауса сгорел дом, и женщина чудом осталась жива», — рассказала жена экс-судьи.

В комментарии hromadske Сергей Лысенко, который сейчас работает адвокатом, отметил, что был в Молдове в январе этого года, но какое-либо давление и угрозы Чаусу он отрицает.

«У меня есть договор с адвокатом Чауса о консультировании по вопросам украинского законодательства в его деле. Мы действительно обсуждали вопрос повторного обращения за политическим убежищем, но это полностью зависело от его выбора. Никакого давления не было, это полная чушь», — сказал нам Лысенко.

Он пояснил, что январский разговор с Чаусом ничем не завершился, и заявление не подавали. Также Лысенко отметил, что, несмотря на упреки в связи с Александром Грановским, он не виделся с последним более двух лет. На момент публикации материала связаться с Александром Грановским нам не удалось.

Ранее журналисты писали, что содействовать выезду Чауса из Украины в 2016-м могло окружение тогдашнего президента Петра Порошенко. Последний это отрицает, а проверить информацию взялось ГБР.

В частности журналисты опубликовали судебный документ, где указано, что побег Чауса в 2016-м, по версии следствия, организовала группа в составе бывшего депутата от БПП Александра Грановского, бывшего начальника Службы безопасности президента Украины Юрия Федорова, лица из ГУР Минобороны, а также бывшего адвоката Чауса, а ныне заместителя руководителя Офиса президента Зеленского — Андрея Смирнова.

Последний в комментарии hromadske не отрицал информацию о том, что подвозил бывшего судью к определенному месту, но объяснил детали. «Мы тогда действовали как адвокаты и по поручению нашего клиента. Получили просьбу, чтобы мы с клиентом подъехали к определенному месту. Мы приехали — и все. После этого попрощались с клиентом и потеряли его из виду. А при каких обстоятельствах он выезжал, кто этому способствовал, законно ли — думаю, у следствия есть эта информация», — рассказал нам Смирнов.

Журналисты-расследователи RISE Moldova отмечали, что судья мог убежать из Украины при содействии людей, приближенных к молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку, главе молдавского бойцовской ассоциации FEA Дорину Дамиру и бизнесмену Вячеславу Турку.

По данным следствия, Дамир и Турку прилетели в Киев на чартерном рейсе, а из аэропорта выехали на автомобиле одного из руководителей Службы безопасности президента Украины Порошенко. «Сотрудник службы безопасности президента Украины передал заграничный паспорт гражданина Республики Молдова на имя Турку В.Г. Чаусу Н.А. После этого Чаус. Н.А. и Дамир Д.М. без прохождения пограничного контроля пересекли государственную границу Украины. В то же время Турку В.Г. остался в Киеве», — говорится в материалах украинского следствия.

Мы обратились к Вячеславу Турку за комментарием, однако он отказался с нами разговаривать. Ранее в комментарии нашим коллегам из Молдовы он отрицал информацию о том, что якобы передавал свой паспорт для Чауса. «Нет, я не передавал свой паспорт. Если вы внимательно читали материалы дела, там все написано. Но о господине Чауса я замечу: если он совершил преступление, и это преступление доказано, пусть сидит в тюрьме», — говорил Турку.

Спецоперация?

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отметил, что похищение Чауса — следствие отказа молдавских правоохранителей от сотрудничества.

«Мы пытались доставить Чауса в Украину легально, однако генпрокурор Молдовы (близкий к бывшему президенту Молдовы Игоря Додона) не поддержал нас. Теперь ситуация приобрела уголовный характер», — написал Рябошапка. В телеграм-каналах «Джокер» и «Шептун», которые связывают с блогером Анатолием Шарием, опубликовали видео и фото якобы похищенного Чауса.

На наши вопросы, могло похищение экс-судьи быть спецоперацией украинских силовиков, в Национальном антикоррупционном бюро не ответили. В то же время в НАБУ отметили, что официальных сообщений о похищении судьи в НАБУ от компетентных органов Молдовы не поступало.

Представитель СБУ Артем Дегтяренко в комментарии hromadske отметил, что СБУ не комментирует события, которые произошли на территории других государств. «А в самой Службе уголовных дел в отношении господина Чауса нет», — добавил Дегтяренко.

Что с экстрадицией?

Верховная Рада разрешила задержать судью еще в сентябре 2016-го, но тогда он уже бежал из Украины. С ноября 2016-го Чаус находился в международном розыске, а впоследствии его задержали в Молдове по экстрадиционному запросу. Однако до сих пор не экстрадировали.

По данным украинского следствия, в 2016 году Чаус незаконно пересек границу. По данному факту сейчас проводится расследование. В специализированной антикоррупционной прокуратуре нам сказали, что сейчас проводятся следственные действия и устанавливается круг лиц, причастных к преступлению. О подозрении по этому делу пока никому не сообщали.

Между тем Николай Чаус пытается получить политическое убежище в Молдове.

По словам адвоката Николая Чауса Юлиана Балана, окончательное решение об отказе или предоставлении политического убежища экс-судье в Молдове должна принять Высшая судебная палата 28 апреля.

«Было решение апелляционной палаты, которым нам отказали в политическом убежище. Мы подали кассационную жалобу, в которой требовали приостановить действие решения Апелляционной палаты и обязать предоставить политическое убежище. Высшая судебная палата высказалась лишь в части приостановления решения (отказала - ред.), А по убежища решение будет 28 апреля «, - сказал нам в комментарии адвокат Николая Чауса Юлиан Балан.

В специализированной антикоррупционной прокуратуре отметили, что в случае отказа состоятся сдвиги в вопросе экстрадиции судьи.

«После вступления этого решения в силу суд первой инстанции в Республике Молдова рассмотрит запрос Украины на экстрадицию подозреваемого судьи», - сообщили нам в САП, но добавили, что этот процесс может быть длительным.

Ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляли, что Николай Чаус «всячески избегает экстрадиции». В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский даже обратился к тогдашнему премьер-министру Молдовы Майе Санду с просьбой посодействовать экстрадиции Николая Чауса.

Могло так называемое новое похищение стать спасением бывшего судьи от возможной экстрадиции? Вопрос остается открытым.