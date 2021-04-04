Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 2 апреля О Национальном плане вакцинопрофилактики от COVID-19 до конца 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно решению СНБО, Кабмин в течение семи дней должен разработать и утвердить Национальный план вакцинации против COVID-19.

В частности, должно быть установлено минимальное ежемесячное количество прививок, определены источники и сроки поставки антиковидных вакцин и лица, ответственные за реализацию плана.

Отмечается, что конечной целью плана является охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета от коронавируса.

Правительство должно активизировать переговоры с производителями вакцин против COVID-19, а также по привлечению международной технической помощи для реализации кампании по вакцинации в Украине, говорится в президентском указе.

«Минздрав должен принять безотлагательные действенные меры по поставкам в Украину в максимально сжатые сроки необходимого количества вакцин для профилактики коронавирусной болезни и обеспечения доступа населения к вакцинации; обеспечить проведение эффективной информационно-разъяснительной работы по вакцинации», — отметили в ОП.

Решение также предусматривает, что Министерство иностранных дел должно принять меры для повышения эффективности сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями по поставкам в Украину вакцин против COVID-19.

Напомним, в Украине вакцинировались от коронавируса более 290 тысяч человек.