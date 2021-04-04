За вчера получили дозу вакцини от коронавируса 3 919 украинцев. Всего с начала прививочной кампании провакцинировано 290 566 граждан.
Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Две дозы вакцины получили два человека. Ни одной прививки не было сделано в Херсонской и Киевской областях. Лидером по вакцинации за минувшие сутки стал Киев - 790 инъекций.
Украинцев прививали 58 мобильных бригад, также иммунизация проводилась в 153 прививочных пунктах.
Напомним, очередь на вакцинацию от коронавируса в Украине составляет почти 400 тысяч человек.
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