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За вчера получили дозу вакцини от коронавируса 3 919 украинцев. Всего с начала прививочной кампании провакцинировано 290 566 граждан.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Две дозы вакцины получили два человека. Ни одной прививки не было сделано в Херсонской и Киевской областях. Лидером по вакцинации за минувшие сутки стал Киев - 790 инъекций.

Украинцев прививали 58 мобильных бригад, также иммунизация проводилась в 153 прививочных пунктах.

Напомним, очередь на вакцинацию от коронавируса в Украине составляет почти 400 тысяч человек.
ForUm

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