За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 738 человек, зафиксировано 258 летальных случаев, 4 657 пациентов выздоровели. Всего за сутки сделали 75 538 тестов.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 4 апреля.
На выходных показатель заболеваемости традиционно снизился. Предыдущие два дня в Украине фиксировали антирекорды по количеству заражений коронавирусом за все время пандемии 3 апреля обнаружили 20 341 случай, а 2 апреля — 19 893 больных COVID-19.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 745 709 человек, из них 1 347 193 выздоровели, летальных случаев — 34 333.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев — 552 случая;
Винницкая область — 397 случаев;
Волынская область — 226 случаев;
Днепропетровская область — 1143 случая;
Донецкая область — 668 случаев;
Житомирская область — 616 случаев;
Закарпатская — 287 случаев;
Запорожская область — 328 случаев;
Ивано-Франковская область — 234 случая;
Киевская область — 804 случая;
Кировоградская область — 171 случай;
Луганская область — 56 случаев;
Львовская область — 865 случаев;
Николаевская область — 386 случаев;
Одесская область — 1075 случаев;
Полтавская область — 194 случая;
Ровенская область — 330 случаев;
Сумская область — 762 случая;
Тернопольская область — 505 случаев;
Харьковская область — 1388 случаев;
Херсонская область — 186 случаев;
Хмельницкая область — 1060 случаев;
Черкасская область — 646 случаев;
Черновицкая область — 304 случая;
Черниговская область — 555 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Степанов озвучил условие создания вакцины в Украине.
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