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Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что пока в мире идет борьба за получение вакцин от коронавируса, должна производить свой препарат. Об этом Максим Степанов сообщил в Facebook.

«Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран налагают запрет на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один - начать производить свою», - написал Степанов.

Глава МОЗ отметил, что украинская вакцина может быть дороже, но ее производство - это вопрос национальной безопасности страны.

По его словам, для начала производства вакцин на территории Украины необходимо внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским производителям.

Нвпомним, очередь на вакцинацию от коронавируса в Украине составляет почти 400 тысяч человек.
ForUm

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