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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 20 341 человека, зафиксировано 396 летальных случаев, 9166 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 3 апреля.

В Украине второй день подряд рекордное количество новых случаев заражения COVID-19, днем ранее заболело 19 893 человека.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 731 971 человек, из них 1 342 536 выздоровели, летальных исходов — 34 075.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 2053 случая;

Винницкая область — 612 случаев;

Волынская область — 445 случаев;

Днепропетровская область — 1433 случая;

Донецкая область — 749 случаев;

Житомирская область — 642 случая;

Закарпатская — 393 случая;

Запорожская область — 754 случая;

Ивано-Франковская область — 332 случая;

Киевская область — 1366 случаев;

Кировоградская область — 144 случая;

Луганская область — 230 случаев;

Львовская область — 1538 случаев;

Николаевская область — 471 случай;

Одесская область — 1521 случай;

Полтавская область — 774 случая;

Ровенская область — 690 случаев;

Сумская область — 825 случаев;

Тернопольская область — 673 случая;

Харьковская область — 1470 случаев;

Херсонская область — 274 случая;

Хмельницкая область — 1144 случая;

Черкасская область — 743 случая;

Черновицкая область — 360 случаев;

Черниговская область — 705 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, адаптивным карантином нашествие штаммов коронавируса не сдержать. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий.
ForUm

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