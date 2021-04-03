За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 20 341 человека, зафиксировано 396 летальных случаев, 9166 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 3 апреля.
В Украине второй день подряд рекордное количество новых случаев заражения COVID-19, днем ранее заболело 19 893 человека.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев — 2053 случая;
Винницкая область — 612 случаев;
Волынская область — 445 случаев;
Днепропетровская область — 1433 случая;
Донецкая область — 749 случаев;
Житомирская область — 642 случая;
Закарпатская — 393 случая;
Запорожская область — 754 случая;
Ивано-Франковская область — 332 случая;
Киевская область — 1366 случаев;
Кировоградская область — 144 случая;
Луганская область — 230 случаев;
Львовская область — 1538 случаев;
Николаевская область — 471 случай;
Одесская область — 1521 случай;
Полтавская область — 774 случая;
Ровенская область — 690 случаев;
Сумская область — 825 случаев;
Тернопольская область — 673 случая;
Харьковская область — 1470 случаев;
Херсонская область — 274 случая;
Хмельницкая область — 1144 случая;
Черкасская область — 743 случая;
Черновицкая область — 360 случаев;
Черниговская область — 705 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, адаптивным карантином нашествие штаммов коронавируса не сдержать. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий.
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