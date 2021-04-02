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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий заявляет, что адаптивными противоэпидемиологическими мерами нашествие штаммов коронавируса в Украине не сдержать. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. 

«К сожалению, адаптивными противоэпидемиологическими мерами, которыми мы пользовались последние полгода, нашествие штаммов коронавируса не сдержать», - написал он.

Радуцкий отметил, что другие страны уже ввели беспрецедентные общенациональные карантин.

«Считаю, что и в Украине пришло время для более радикальных шагов для борьбы с вирусом», - подчеркнул депутат.

Напомним, в Украине по состоянию на 2 апреля зафиксировано 19893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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