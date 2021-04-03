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В субботу, 3 апреля, во Франции начался третий общенациональный локдаун из-за роста числа заболевших коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает телеканал France24.

Карантин во Франции ужесточили из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом COVID-19.

C середины марта в стране начался рост количества заболевших: 12 марта было зафиксировано 27 166 случаев, 17-го — 29 145, 25-го — 33 389, 26 марта число случаев за сутки достигло 45 401, а к 1 апреля количество выявленных новых случав заражений выросло до 58 828.

Об ужесточении карантина объявил 31 марта президент Франции Эммануэль Макрон.

В стране закроют школы и детские сады. Студентам разрешат посещать высшие учебные заведения раз в неделю.

В стране закроются магазины товаров не первой необходимости кроме книжных, музыкальных и парикмахерских.

Во всех регионах Франции также введен комендантский час, который начинает действовать с 19:00.

С начала эпидемии в стране зафиксировали более 4,7 млн случаев заболевания коронавирусом и 96,5 тысяч смертей.

Напомним, на прошлой неделе Польша усилила карантин.
ForUm

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