На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом власти Польши приняли решение с субботы, 27 марта, ввести дополнительные ограничения для сдерживания эпидемии. Соответствующее сообщение обнародовано на сайте правительства.

«Нынешняя ситуация в Польше требует решительных действий. С субботы, 27 марта, мы вводим новые правила безопасности. Они будут действовать до 9 апреля, то есть охватят весь период пасхальных праздников (католическая Пасха отмечается в Польше 4 апреля - ред.)», - указано в сообщении.

Так, с субботы в республике приостанавливают работу мебельные и строительные магазины площадью более двух тысяч квадратных метров. Вводятся одинаковые ограничения на количество покупателей в магазинах и верующих в костелах: для общей площади до 100 квадратных метров - один человек на 15 квадратных метров, а для более 100 квадратных метров - один человек на 20 квадратных метров.

Кроме того, вынуждены закрыться салоны красоты, парикмахерские и тату-салоны. Детские сады будут принимать только детей медиков, военных, полицейских и пожарных. Родителям, чьи дети должны будут остаться дома, назначат дополнительное пособие.

Спортивные объекты будут разрешены для посещения исключительно профессиональными спортсменами.

«Только солидарность и ответственность позволят нам победить COVID-19. Поэтому сведите к минимуму социальные контакты, если сможете, работайте удаленно, а предстоящие пасхальные праздники проведите в кругу своих домочадцев», - рекомендует правительство.

Напомним, Польша еще 20 марта вернулась в национальный локдаун. На всей территории страны уже закрыты гостиницы, кроме некоторых исключений, торговые центры (за исключением продуктовых магазинов, аптек, киосков прессы), кинотеатры, театры, музеи, горнолыжные трассы, бассейны, спортзалы, сауны, рестораны, бары, теннисные корты и казино.

25 марта в стране зарегистрировали новый максимум заражений за все время эпидемии - более 34 000 новых больных в сутки.