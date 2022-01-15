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13 января в 22:59 поступило сообщение на «102», что в селе Поляница слышны выстрелы.  Полицейские установили, что 48-летний киевлянин, отдыхая в одной из гостиниц, произвел несколько выстрелов в воздух с балкона своего номера, сообщила полиция Прикарпатье.

Во время стрельбы никто не пострадал. Пистолет «Форт-17Р», на который мужчина имел разрешение, был изъят.

Полицейские установили личность правонарушителя и составили на него административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и ст. 174 (Стрельба из оружия, снаряженного резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и ​​не отведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка) Кодекса Украины об административных правонарушениях.  

Решается вопрос, чтобы лишить мужчины разрешения на хранение и ношение извлеченного устройства.
ForUm

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