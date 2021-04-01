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В Кремле заявили, что сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины не должно никого беспокоить, активность НАТО «обязывает быть начеку».

Как передает УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«РФ перемещает Вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению – это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы», – сказал Песков, отвечая на вопросы о том, с чем связано наращивание российской военной группировки на границе с Украиной и переброски военной техники в оккупированный Крым, а также может ли Кремль давать гарантию, что эти российские военные не примут участие в войне против Украины.

«РФ предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей. Вы знаете, что по периметру рубежей России идет повышенная активность ВС стран НАТО, других объединений, отдельных стран и так далее и тому подобное – это все обязывает нас, чтобы быть начеку», – утверждает пресс-секретарь Путина.

При этом, по словам Пескова, российские войска «никогда не принимали участие и не принимают» в конфликте на востоке Украины.

На уточняющий вопрос, может ли Кремль гарантировать, что российские военные, которые сосредоточены на границе с Украиной, «не уйдут в отпуск и по велению своих сердец отправятся в Украину», Песков заявил: «Я только что вам сказал, что российские войска никогда не участвовали и не участвуют ни в каких вооруженных конфликтах на территории Украины».
Напомним, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
ForUm

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