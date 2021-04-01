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Представители Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области ожидают от столичной власти официального решения, в котором четко будет прописан режим их работы в период усиления карантинных мероприятий с 5 апреля.

Об этом председатель Ассоциации Игорь Моисеенко сказал в комментарии Укринформу.

«Пока точно неизвестно, как это будет работать, каким документом они (власть Киева - ред.) это будут регулировать. Мы сегодня ожидаем официального документа. Такие решения принимаются не в интервью, это должен быть официальный документ: или это приказ, какие-то распоряжения КГГА, или это протокол комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем», - сказал Моисеенко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения, которые продлятся до 16 апреля. 

Так, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам – исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
ForUm

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