также в разделеОбщество
31 марта. Картина дня
Украина в 2020 году была третьей по количеству новых дел в ЕСПЧ 10
РФ в ТКГ отказалась с 1 апреля обеспечить перемирие на Донбассе 12
1 апреля в Украине – до +20 и грозы 12
Кабмин повысил тарифы на доставку пенсий Укрпочтой 14
Зеленский обнародовал декларацию за 2020 год 38
В двух учебниках по истории напечатали карту Украины без Крыма 37
ГФС заявила о разоблачении схемы вывоза карпатского леса 13
В Хмельницкой области могут ввести красную зону карантина 10
Убийства, пытки, закрытие телеканалов: Госдеп США обнародовал отчет о соблюдении прав человека в Украине 44
В Украине запретили обустраивать места для парковки на тротуарах 13
«Конец эры военкоматов»: в Украине появится электронный военный билет 37
ВСУ сократили призыв на срочную службу 116
В «Аскании-Новой» снова погибли десятки серых журавлей 11
В Минюсте рассказали, как защитить свои права в гражданском браке 14
ВСП отстранил требовавшую $4 тысячи судью 12
Апелляционный суд отказался освободить Антоненко 13
Мандат миссии ОБСЕ в Украине продлили еще на год 11

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал ориентировочной датой завершения лабораторного контроля вакцины CoronaVac 9 апреля.

Об этом он сообщил на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, передает УНИАН.

«215 тысяч приехали уже вакцин CoronaVac от компании Sinovac. В пятницу она была доставлена в Государственный экспертный центр на лабораторный контроль», - отметил Ляшко.

По его словам, лабораторный контроль продолжается.

«Ориентировочная дата завершения лабораторного контроля - 9 апреля. В случае, если не будет никаких замечаний к работе, мы готовы ее развезти в тот же день, когда будет завершен лабораторный контроль, и на следующий день начинать прививки», - сказал замминистра.

Как ранее сообщал ForUm, 25 марта первая партия китайской вакцины CoronaVac  прибыла в Украину.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1871 грн.
6
Теги