Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал ориентировочной датой завершения лабораторного контроля вакцины CoronaVac 9 апреля.



Об этом он сообщил на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, передает УНИАН.

«215 тысяч приехали уже вакцин CoronaVac от компании Sinovac. В пятницу она была доставлена в Государственный экспертный центр на лабораторный контроль», - отметил Ляшко.

По его словам, лабораторный контроль продолжается.

«Ориентировочная дата завершения лабораторного контроля - 9 апреля. В случае, если не будет никаких замечаний к работе, мы готовы ее развезти в тот же день, когда будет завершен лабораторный контроль, и на следующий день начинать прививки», - сказал замминистра.

Как ранее сообщал ForUm, 25 марта первая партия китайской вакцины CoronaVac прибыла в Украину.