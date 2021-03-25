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Первая партия китайской вакцины CoronaVac прибыла в Украину.

Самолет с препаратом приземлился в аэропорту «Борисполь».

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что сегодня, 25 марта, ожидается 215 тысяч доз вакцины.

Это первая партия из общего контракта на 1,9 млн доз, которые покупают за государственный счет.


Напомним, сегодня в Украину Китая была отправлена ​​первая партия вакцин против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

 
ForUm

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