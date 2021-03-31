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Германия с 31 марта на национальном уровне приостановила использование вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico, об этом объявили канцлер Ангела Меркель и министр здравоохранения Йенс Шпан поздно вечером во вторник.

Незадолго до этого такую ​​рекомендацию издал вакцинационный комитет STIKO «на основе имеющихся данных о редких, но очень тяжелых тромбоэмболических побочных эффектах».

Институт Пауля Эрлиха зарегистрировал 31 случай формирования тромбов в мозгу у пациентов, которые незадолго до этого были вакцинированы. Во всех случаях, кроме двух, это были женщины в возрасте 20-63 года. У 19 человек при этом был очень низкий уровень тромбоцитов. Девять из них в итоге умерли.

Ангела Меркель заявила, что эти факты невозможно проигнорировать.

Это решение является кардинальным изменением прежней политики, по которой вакцину AstraZeneca, наоборот, планировали для младшего населения.

Ранее 30 марта сначала клиника «Шарите», а дальше несколько регионов страны самостоятельно приняли решение приостановить использование вакцины AstraZeneca для этой группы.

Германия уже приостанавливала использование вакцины AstraZeneca во время предыдущей волны паники вокруг нее, но после заключения регулятора ЕС возобновила прививки.
ForUm

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