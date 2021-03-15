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Германия, Италия и Франция временно остановили использование вакцины от коронавируса, разработанной Университетом Оксфорд и компанией AstraZeneca.

Об этом заявили министерство здравоохранения Германия, президент Франции Эмануэль Макрон и агентство по лекарствам Италии, пишет Европейская правда со ссылкой на Spiegel и Reuters.

Франция и Италия сделали соответствующие заявления после решения Германии.

Федеральное министерство здравоохранения Германии объявило, что временно останавливает использования вакцины AstraZeneca по рекомендации Института Пауля Эрлиха (PEI).

Эксперты института пришли к выводу, что в связи с сообщениями о развитии тромбов у некоторых людей после вакцинации необходимы дополнительные исследования.

Напомним, перед этим уже ряд европейских стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после образования тромбов у некоторых привитых пациентов в Дании. В настоящее время не доказано, что эти случаи связаны с вакцинацией.

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что вакцину AstraZeneca против коронавируса можно продолжать использовать и во время расследования, и что количество случаев тромбоэмболических ситуаций среди вакцинированных людей - не больше, чем среди населения в целом.

Министр здравоохранения Германии сначала заявлял, что страна не планирует приостанавливать использование вакцины на время расследования.
ForUm

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