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Реальный валовой внутренний продукт Украины (ВВП) в 2020 году сократился на 4%, по сравнению с показателем 2019 года, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Так, номинальный ВВП Украины составил 4,194 триллиона гривень, а ВВП в расчете на одного человека – 100,469 тысячи гривен.

Согласно сообщению, в первом квартале 2020 года реальный ВВП Украины сократился на 1,2%, во втором – на 11,2%, в третьем – на 3,5%, в четвертом – на 0,5%.
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