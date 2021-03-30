«Агента НАБУ» Евгения Шевченко, подозреваемого в создании незаконного вооруженного формирования, выпустили из СИЗО под залог в 5 млн гривен.

«От всего сердца хочу поблагодарить своим друзьям, что не отвернулись в беде, и всем тем неравнодушным людям, которые, заботясь о моей судьбе, помогли собрать огромную сумму залога в размере 5 миллионов гривен», - написал он в Facebook.

По словам Шевченко, завтра утром у апелляция - прокуроры будут требовать отмены залога и содержания его под стражей в СИЗО.

«Знаю, что приказ на то, чтобы закрыть меня любой ценой, пришел от конкретного лица из Офиса президента Украины. Надеюсь, судья учтет, что в материалах дела нет никаких доказательств совершения тех тяжких преступлений, которые СБУ и ГПУ мне инкриминируют», - написал он.

Шевченко обещает в случае, если останется на свободе, в четверг провести пресс-конференцию.

Как сообщал ForUm, вечером 24 марта СБУ заявила о разоблачении «частной военной компании», организованной Семеном Семенченко и «агентом НАБУ» Евгением Шевченко.

Сам Шевченко отрицает причастность к делу и заявил, что следствие началось сразу после того, как он обвинил главу ОП Андрея Ермака в госизмене.

СБУ подозревает, что Шевченко и фигурант ряда уголовных дел относительно коррупционных схем, связанных с «Укроборонпромом», Андрей Рогоза причастны к организации канала поставки военных товаров из России на оборонные предприятия Украины.

Печерский суд Киева отправил Шевченко под арест на два месяца.