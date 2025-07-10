З Шевченка зробили інсталяцію, а поруч розташували графіті Бенксі

Розстріляний пам’ятник Тарасу Шевченку в Бородянці перетворили на інсталяцію зі світлом від української компанії Expolight, повідомляє КОДА.

Пам'ятник Тарасу Шевченку підсвітили з кількох боків, а на плитці поряд із ним можна побачити проєкцію рядків одного з його віршів.

Поруч облаштували павільйон з арт-роботами відомих художників на уламках зруйнованих будівель. Серед них і «Гімнастка» британського вуличного художника Бенксі.

Свого часу письменник Костянтин Коверзнєв був одним із перших культурних діячів, які звернули увагу на те, що графіті Бенксі, створені в Україні, зокрема й у Бородянці, потрібно внести до реєстру об'єктів культурної спадщини.



На його думку графіті нагадуватимуть, що Бородянка є символом боротьби і перемоги над рашистами.