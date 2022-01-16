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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на увольнение бывшего тренера сборной Украины по футболу, футболиста Андрея Шевченко из итальянского клуба "Дженоа".

Как пишет Хвиля, в своем Facebook он написал обращение к "Шеве".

"Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, какую игру способна команда под твоим руководством. Поэтому пусть это будет только "первый клубный блин комом", в начале большой карьеры великого тренера", - написал Зеленский.

Он добавил, что верит в то, что эта ситуация сделает Шевченка "еще лучше" и не сломает.

Зеленский подчеркнул, что легендарного футболиста любят в Украине и пригласил его работать на Родине.
ForUm

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