Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на увольнение бывшего тренера сборной Украины по футболу, футболиста Андрея Шевченко из итальянского клуба "Дженоа".

Как пишет Хвиля, в своем Facebook он написал обращение к "Шеве".

"Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, какую игру способна команда под твоим руководством. Поэтому пусть это будет только "первый клубный блин комом", в начале большой карьеры великого тренера", - написал Зеленский.

Он добавил, что верит в то, что эта ситуация сделает Шевченка "еще лучше" и не сломает.

Зеленский подчеркнул, что легендарного футболиста любят в Украине и пригласил его работать на Родине.