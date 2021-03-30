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Министерство иностранных дел Канады объявило о введении ограничительных мер против двух граждан России и четырех компаний, причастных к строительству Керченского моста.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении на сайте МИД Канады.

«Россия в течение 7 лет систематически игнорировала призывы международного сообщества прекратить нарушение суверенитета, территориальной целостности и международного права Украины. Народ Украины заслуживает лучшего будущего, такого, которое они смогут построить сами, без вмешательства России. Вот почему мы сегодня принимаем меры, и мы готовы принять дальнейшие меры с нашими союзниками и партнерами по необходимости», - заявил глава МИД Марк Гарно.

Под действие канадских санкций попали «Крымская первая страховая компания», «Крымская железная дорога», «Ленпромтранспроект» и «Дирекция по строительству железной дороги. Беркакит-Томмот-Якутск».

Также в санкционный список попали гендиректор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и заместитель гендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Введенные ограничительные меры предусматривают замораживание активов и запрет на торговые операции в Канаде.

Напомним, Австралия ввела новые санкции в отношении одного физического лица и четырех компаний из России из-за строительства моста через Керченский пролив.
ForUm

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