Австралия ввела новые санкции в отношении одного физического лица и четырех компаний из России из-за строительства моста через Керченский пролив.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Австралии, передает «Обозреватель».

Отмечается, что они являются финансовыми, а также включают запрет на поездки.

«Австралия ввела целенаправленные финансовые санкции и запрет на поездки относительно российского физического лица и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив, соединяющий Россию с незаконно аннексированными территориями Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина)», – говорится в сообщении МИД Австралии.

В министерстве уточнили, что санкции «объявлены в координации с Канадой и согласуются с действиями, предпринятыми Соединенным Королевством и Европейским Союзом». Всего с 2014 года в санкционные списки Австралии внесены 168 физических и 52 юридических лица из России.