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Главный специалист Министерства здравоохранения по специальности «Эпидемиология» Наталья Виноград считает, что преимуществом вакцины CoronaVac является наличие всех присущих коронавирусу антигенов, передает Укринформ.

«Вакцина CoronaVac принадлежит по типу к инактивированным. И в том ее преимущество, что там находятся все 4 антигена, характерные для этого вируса. Учитывая ее эффективность и продолжительность действия, это большое преимущество, потому что она сорбированная на носителе», - сказала эпидемиолог.

По ее словам, это обеспечит долговременное влияние антигенов, соответственно, поддержку иммунитета. Виноград подчеркнула, что вакцину CoronaVac используют уже 14 стран мира и показатели эффективности препарата, по данным при использовании, повышаются. Также среди преимуществ вакцины эпидемиолог назвала однодозность и форму выпуска - сразу в шприце.

Виноград сообщила, что готова сделать прививки вакциной CoronaVac и ждала ее прибытия в Украину. Она отметила, что потенциальные эффекты от использования инактивированных вакцин уже очень хорошо изучены.

Как ранее сообщал ForUm, 25 марта первая партия китайской вакцины CoronaVac  прибыла в Украину.
ForUm

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