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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Франция может убедить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров в нормандском формате. Об этом он написал в колонке для французского издания Le Figaro.

«Сейчас подходящее время попытаться дать новый толчок мирному процессу. Как и в 2019 году, Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки нормандского формата. Всем было бы выгоднее завершить войну, чем продолжать ее. Если не прилагать усилий, ситуация продолжит ухудшаться», - написал Кулеба.

Министр отметил, что эффективное содействие Франции и Германии привело к достижению определенных конструктивных сдвигов: освобождение пленных, восстановление моста в Станице Луганской, разведение сил в некоторых районах и усиление режима прекращения огня в 2020 году.

Однако режим прекращения огня на Донбассе и далее нарушается и ситуация безопасности продолжает ухудшаться, подчеркнул Кулеба.

«На последнем саммите нормандской четверки в декабре 2019 году в Париже президент Франции Эммануэль Макрон назвал эту войну "открытой раной в центре европейского континента" и подчеркнул, что стабильность и восстановление архитектуры безопасности в Европе возможны только при условии завершения войны на Донбассе», - напомнил Кулеба.

Он считает, что Макрон обладает достаточным политическим весом для нового толчка в возобновлении мирного процесса.

«Убедить российского президента сесть за стол переговоров в нормандском формате и попробовать наконец найти путь к справедливому и прочному миру. Сейчас подходящее время для того, чтобы восстановить эти усилия», - написал министр.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что вместо того, чтобы положить конец войне на Донбассе, Владимир Путин продолжает придерживаться стратегии «подождем и посмотрим».
ForUm

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