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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что вместо того, чтобы положить конец войне на Донбассе, Владимир Путин продолжает придерживаться стратегии «подождем и посмотрим», пишет Кулеба для издания Le Figaro.

«Вместо того, чтобы положить конец этой ужасной войне, Владимир Путин продолжает придерживаться стратегии «подождем и посмотрим». Его расчет вполне очевиден: ждать, пока не появится новый президент Франции, новый президент Украины, новый канцлер Германии или новый президент США», — написал Дмитрий Кулеба.

По его словам: «Он просто выжидает, чтобы найти слабое место и решить конфликт языком ультиматумов, а не компромиссов. В то же время, предыдущие семь лет показали: эта стратегия безуспешна. За это время избран новый президент Франции, новый президент Украины, два новых американских президента, и после завершения мандата Ангелы Меркель, Владимир Путин останется последним основателем Нормандского формата. А ситуация до сих пор в тупике, вредит Украине и Европе, и не несет ничего хорошего, собственно, самой России».

Напомним, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил отказ Украины покупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Sputnik V».
ForUm

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