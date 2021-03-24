Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил отказ Украины покупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Sputnik V».

Об этом он заявил в интервью словацкому изданию «Tyžden», сообщает посольство Украины в Словакии.

«Наше правительство исключило возможность приобретения этой вакцины. Мы не будем платить за мины и пули, которыми Россия стреляет на востоке Украины. Россия превратила вакцину «Sputnik» в политический инструмент и гибридное оружие. «Sputnik V» не имеет ничего общего ни с какими гуманитарными целями РФ. В России нет достаточно вакцин, чтобы вакцинировать собственное население, но она активно продает вакцины любой стране мира. Возникает вопрос: России иностранные граждане важнее собственных? Или просто «Sputnik V» рассматривается как инструмент внешней политики, а не здравоохранения? Ответ на эти вопросы очевиден», - заявил Кулеба.

Министр считает, что каждая страна должна поставить себе вопрос: если Россия не имеет достаточно вакцин для вакцинации собственного населения, но готова продавать вакцину нам, какова цена этой «щедрости»?

«Дело в том, что это не финансовая, а политическая цена», - убежден Кулеба.