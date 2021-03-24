также в разделеПолитика
Тищенко вместо киевской возглавит закарпатскую ячейку «Слуги народа» 7
Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма 24
Кузьмин о санкциях Зеленского: Отобрать у чужих и передать своим 21
Kresy24.pl: С незаконными действиями украинской власти Медведчук борется законными методами 54
Москаль: Ермак козырял связями в Кремле, но без Медведчука конфликт на Донбассе зашел в тупик 25
Бортник: Зеленский видит в Медведчуке более сильного противника, чем Порошенко 19
Зеленский утвердил санкции против российских чиновников и СМИ 35
В Кабмине назвали переломный год в решении о будущем членстве Украины в ЕС 22
Стефанишина: Перспектива членства в НАТО зависит от внутренних реформ 12
Мендель купила машину стоимостью в годовую зарплату 29
Корнейчук: Санкции против Медведчука и закрытие телеканалов – это беспредел власти, призванный не допустить досрочных выборов 114
Чемерис: Разочаровавшись в Зеленском, украинцы возлагают свои надежды на Медведчука и ОПЗЖ 53
В КСУ заявили, что Международная комиссия юристов в ООН призывает Украину отменить отстранение Тупицкого 25
XXI. Szazad Intezet: Санкциями против Медведчука Зеленский пытается заслужить поощрение США 22
Одному из организаторов акции под ОП объявлено подозрение 21
Калиниченко: Если мы хотим контролировать темпы вакцинации, тогда надо производить «Спутник V», как предлагает Медведчук 33
МИД считает эскалацией планы РФ открыть представительство партии в ОРДЛО 22
Арестович объяснил, почему не обнародуют содержание проектов документов ТКГ 21

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил отказ Украины покупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Sputnik V».

Об этом он заявил в интервью словацкому изданию «Tyžden», сообщает посольство Украины в Словакии.

«Наше правительство исключило возможность приобретения этой вакцины. Мы не будем платить за мины и пули, которыми Россия стреляет на востоке Украины. Россия превратила вакцину «Sputnik» в политический инструмент и гибридное оружие. «Sputnik V» не имеет ничего общего ни с какими гуманитарными целями РФ. В России нет достаточно вакцин, чтобы вакцинировать собственное население, но она активно продает вакцины любой стране мира. Возникает вопрос: России иностранные граждане важнее собственных? Или просто «Sputnik V» рассматривается как инструмент внешней политики, а не здравоохранения? Ответ на эти вопросы очевиден», - заявил Кулеба.

Министр считает, что каждая страна должна поставить себе вопрос: если Россия не имеет достаточно вакцин для вакцинации собственного населения, но готова продавать вакцину нам, какова цена этой «щедрости»?

«Дело в том, что это не финансовая, а политическая цена», - убежден Кулеба.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги