также в разделеОбщество
В армии зафиксировано еще 115 новых случаев COVID-19 8
В каких регионах Украины больше всего инфицированных коронавирусом 13
За сутки ОБСЕ на Донбассе зафиксировала более 220 нарушений 10
На Волыни может затопить дворы и дороги, в Карпатах - возможно схождения лавин 10
Степанов оценил качество китайской вакцины Sinovac 16
Почти 12 тысяч новых случаев коронавируса выявили в Украине 22
Украинцы перешли на летнее время 23
Минрегион проверит все АЗС Украины 13
Стало известно имя еще второго погибшего военного возле Шумов 123
В Украине вновь обновили зоны карантина 29
Украина переходит на летнее время 46
В Карпатах сохраняется значительная угроза схождения лавин 10
За сутки в Украине вакцинировали почти 18 тысяч человек 31
МОЗ назвал условие остановки транспорта 15
Степанов: Украина продолжает разрабатывать собственную вакцину от COVID-19 19
Коронавирус в Украине: за сутки - 17 424 новых случаев 20
26 марта. Картина дня 16
Укрзализныця назначила спецрейсы на Буковину и Закарпатье 26

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине отстают от плана вакцинации от коронавируса почти в два раза от запланированного. По его словам, одной из причин этого являются организационные моменты, в частности о работе пунктов вакцинации.

«Мы отстаем почти в два раза, немного меньше, в 1,8 раза от того плана, который мы наметили», - заявил он.

Степанов заявил также о причинах, которые ему приходилось слышать о том, почему не был должным образом налажен процесс вакцинации.

«Там - не успели, а там - «у нас не было желающих», «а мы решили перенести открытие пункта вакцинации, потому что мы там еще не верифицировали до конца», «не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться 80+», «а мы решили, что мы будем постепенно это открывать», «а у нас дала сбой система - мы не смогли отгрузить вакцину», - рассказал он.

Напомним, в Украине не зафиксированы смерти в результате вакцинации от COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3159 грн.
14
Теги