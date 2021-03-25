В Украине не зафиксированы смерти в результате вакцинации от COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время пресс-конференции на тему: «Первая трансплантация почки в самой большой детской больнице Украины НДСБ «Охматдет», передает УНИАН.

«У нас не было смертей в регионах от вакцин. Ни одной. У нас были зафиксированы смерти людей, которые перед тем вакцинировались», - сказал министр.

Как ранее сообщал ForUm, первая официальная вакцинация состоялась в Черкассах 24 февраля.