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В Украине не зафиксированы смерти в результате вакцинации от COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время пресс-конференции на тему: «Первая трансплантация почки в самой большой детской больнице Украины НДСБ «Охматдет», передает УНИАН.

«У нас не было смертей в регионах от вакцин. Ни одной. У нас были зафиксированы смерти людей, которые перед тем вакцинировались», - сказал министр.

Как ранее сообщал ForUmпервая официальная вакцинация состоялась в Черкассах 24 февраля.
ForUm

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